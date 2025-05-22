Fransa’da 15 Yaş Altına Başörtüsü Yasağı Gündemde

FRANSA’DA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI İÇİN YENİ ÖNERİLER

Fransa’da başörtüsü ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Ülkede İslamofobi’nin yüksek seyrettiği bir ortamda, başörtüsüyle ilgili daha önce uygulanan kısıtlamalara bir yenisi ekleniyor. Emmanuel Macron’un partisinin önerisiyle, 15 yaş altı çocuklar için başörtüsü yasağı gündeme geldi.

15 YAŞ ALTINA YASAK GETİRİLİYOR

Rönesans Partisi, 15 yaşını doldurmayan kız çocuklarının kamusal alanda başörtüsü takmasını yasaklamayı önerdi. Rönesans Partisi’nin lideri Gabriel Attal, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, çocukların başörtüsü takmasının “cinsiyet eşitliğine zarar verdiğini” savunarak, bu yasağın çocukların korunması için gerekli olduğunu belirtti.

CEZA UYGULAMASI YOLDA

Attal, ebeveynlerin çocuklarına başörtüsü takmayı zorunlu kılması durumunda cezai yaptırımlar uygulanmasını önermekte. Bu öneriye göre, çocuklara başörtüsü zorlaması, suç olarak değerlendirilecek.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Bu öneri, hem sol partilerden hem de aşırı sağdan gelen tepkilere neden oldu. Sosyalist Partili milletvekili Jérôme Guedj, Attal’ı “Fransız laikliğini Müslümanlara karşı bir silaha dönüştürmekle” suçlarken, Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella, Attal’ın daha önce benzer önerilere karşı çıktığını belirterek “180 derecelik bir dönüş” yaptığını ifade etti. Bardella, sosyal medya üzerinden Attal’ın 2022 yılına ait bir programda Marine Le Pen’i “başörtüsü takan kadınları polis zoruyla susturmaya çalışmakla” suçladığını hatırlatarak çelişkilere dikkat çekti.

ÇOCUKLARIN SEÇİM HÜRRİYETİNE DİKKAT

Gabriel Attal, bu eleştirilere yanıt vererek, başörtüsünü bilinçli olarak seçen yetişkin kadınların tercihine saygı gösterdiğini söyledi. Ancak 5-6 yaşındaki bir kız çocuğunun başörtüsü takmasının özgür bir tercih olamayacağını ifade etti.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER RİSKİ RAPORDA

Yasa önerisi, Cumhurbaşkanı Macron’un geçen yıl talimatıyla hazırlanan Müslüman Kardeşler raporuyla aynı günlerde gündeme geldi. Elysée Sarayı tarafından “ciddi bulgular” içerdiği belirtilen raporda, Müslüman Kardeşler hareketinin Fransa’daki toplumsal yapıyı ve cumhuriyet kurumlarını zayıflatabileceği değerlendirmesi yer almakta. Raporda, belediyeler, okullar ve diğer kurumlar üzerinden tabandan gelen bir tehditten bahsediliyor. Özellikle küçük yaşta başörtüsü takan kız çocuklarına dikkat çekiliyor, Nièvre bölgesindeki bir çocuk eğlence merkezinde 5-6 yaşındaki kızların başörtüsü taktığı gözlemlenmiş.

FRANSA’DAKİ MEVCUT YASAL DÜZENLEME

Fransa’da 2004 yılından bu yana kamu okullarında dini sembollerin, başörtüsü de dahil, taşınması yasak. Devlet dairelerinde de çalışanların dini semboller kullanması yasak. 2023 yılında, Gabriel Attal, Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde, okullarda Müslüman kadınların geleneksel giysisi sayılan abayanın yasaklanmasını sağlamıştı. Attal’ın önerdiği yeni suç tanımı mevcut Fransız ceza hukukunda yer almakta. 2010’daki düzenlemeye göre, bir kişinin yüzünü dini gerekçelerle zorla örtmesini sağlayan kişiler, bir yıl hapis ve 30 bin avro para cezası ile cezalandırılabiliyor. Mağdurun çocuk olduğu durumlarda, bu cezalar iki yıl hapis ve 60 bin avroya kadar artırılabiliyor.