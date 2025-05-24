Fransa’da Elektrik Kesintisi: Film Gösterimi Kesildi

ELEKTRİK KESİNTİSİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Alpes-Maritimes Valiliği’nin X hesabından yapılan duyuruda, Alpes-Maritimes vilayetinin batısında ciddi bir elektrik kesintisi yaşandığı bildirilmiştir. Açıklamada, Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) ekiplerinin durumu düzeltmek için çalışmalar yaptığı ifade edilirken, vatandaşlara günlük seyahatlerinde dikkatli olmaları tavsiye edilmiştir.

CANNES VE ÇEVRESİNDE ETKİLER

RTE’nin X hesabından aktardığı bilgilere göre, elektrik kesintisi Cannes ve çevresindeki şehirleri etkilemiş ve 160 bin haneye elektrik verilememiştir. Ayrıca, RTE ve ülke genelindeki elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu olan Enedis’in ekiplerinin elektriğin en kısa sürede geri gelmesi için yoğun bir şekilde çalıştığı açıklanmış, yaşanan olumsuzluk için özür dilenmiştir. Fransa’daki haberlerde, RTE’nin bu sabah yüksek gerilim hattına ait bir direğin devrilmesinin kesintiye neden olduğu belirtilmiştir.

FESTİVALDEKİ ETKİLER

Alpes-Maritimes bölgesinde meydana gelen elektrik kesintisi, 78. Cannes Film Festivali’ni de etkilemiştir. Bu kesinti nedeniyle ‘Sirat’ filminin gösterimi yarıda kalmıştır. Elektrik kesintisinden etkilenen bölgelerde yerel saatle 10.00’dan itibaren trafik lambaları çalışmadığı ve bu durumun ulaşımı zorlaştırdığı kaydedilmiştir. Ancak festivalin bu akşamki kapanış töreninin jeneratör yardımıyla sorunsuz bir şekilde gerçekleştirileceği açıklanmıştır.