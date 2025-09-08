Fransa’da Güvenoyu Olmadan Hükümet Düştü

FRANSA’DA SİYASİ KRİZ YAŞANIYOR

Fransa’da Ulusal Meclis Genel Kurulu’nda, yerel saatle 15.00’te merkez sağcı Bayrou hükümetinin güven oylaması için olağanüstü bir oturum gerçekleştirildi. Muhalefetteki solcular, çevreciler ve aşırı sağcı gruplar, Bayrou hükümetine destek vermeyeceklerini önceden ifade etmişti.

HÜKÜMET GÜVENOYU ALAMADI

Fransa’da Ulusal Meclis’te gerçekleşen oylamada Başbakan François Bayrou hükümeti güvenoyu alamayarak düştü. Bayrou hükümeti, 1958 yılından bu yana güven oylamasıyla düşen ilk hükümet olma özelliğini taşıyor.

Muhalefet kanadı içindeki Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, çevrecilerin dün akşam tüm bölgesel temsilcilerini toplayarak Meclis’in hızlıca feshedilmesi de dahil olmak üzere çeşitli olasılıkları tartıştıklarını belirtti. Tondelier, “Bu, en olası senaryo değil ama gerçekleşirse seçim bölgelerinin tamamında aday belirlemeye ve ortaklarımızla görüşmelere hazır oluruz.” ifadelerini kullanarak, ilk planlarının içinde çevreci veya solcu bir başbakan atanması olduğunu vurguladı. Bu ihtimalin yakında gerçekleşebileceğine dikkat çeken Tondelier, “Tüm senaryolara hazırlıklı olalım.” dedi.