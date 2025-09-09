Dünya

Fransa’da Hükümet Düştü: Macron İstifayı Kabul Etti

fransa-da-hukumet-dustu-macron-istifayi-kabul-etti

FRANSA’DA GÜVEN OYLAMASI SONUCUNDA HÜKÜMET DÜŞTÜ

Fransa’nın Başbakanı François Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla birlikte 43 milyar avro civarında tasarruf planlayan 2026 bütçesi için hükümeti güven oylamasına götüreceğini açıklamıştı. Ancak, dün gerçekleşen oturumda Bayrou hükümeti güvenoyu alamayarak düştü.

OYLAMADA GÜVENSİZLİK OYU ÇOĞUNLUKTA

Gerçekleşen oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümetinin yanında oy kullanırken, 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi. Ayrıca, 15 milletvekili de çekimser kaldı. Bu durum, hükümetin durumu için kritik bir viraj oldu ve çözüm yollarının tartışılmasına neden oldu. Başbakan Bayrou, Elysee Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Macron’a istifasını sundu.

MACRON İSTİFAYI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Macron, Ulusal Meclis’te yapılan oylamanın ardından, 194’e karşı 364 milletvekilinin güvensizlik oyu vermesi sonrasında Başbakan Bayrou’nun istifasını kabul etti. Bu gelişmeler, Fransa’nın siyasi gündeminde önemli bir yer kazanırken, hükümetin geleceği hakkında yeni tartışmaların başlamasına zemin hazırladı.

