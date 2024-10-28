Fransa’da Sporculara Yönelik Başörtüsü Yasağına Eleştiri

BİR İLİŞKİYİ HİÇ GÖZDEN KAÇIRMAYIN

BM raportörleri, yazılı bir açıklama yaparak Fransız futbol ve basketbol federasyonlarının başörtülü oyuncuları amatör düzey dahil müsabakalardan men etme kararının yanı sıra Fransa hükümetinin başörtülü Fransız sporcuların Paris Olimpiyat Oyunları’nda temsil edilmesini engelleme kararının orantısız olduğunu belirtti. Açıklamada, “Bu karar, oyuncuların kimliklerini, dinlerini veya inançlarını özel ve kamusal alanda özgürce ifade etme ve kültürel hayata katılma haklarını ihlal ediyor. Sporculara yönelik başörtüsü yasakları ayrımcıdır ve geri alınmalıdır. Başörtüsü takan Müslüman kadın ve kızlar, kültürel ve sportif hayata katılım konusunda eşit haklara sahip olmalı ve parçası oldukları Fransız toplumunun tüm alanlarında yer almalı,” denildi.

DEVLETİN TARAFSIZLIĞININ ANLAMINI BİLMEK

Açıklamada, devletin tarafsızlığı ve laik yapısının ifade özgürlüğü ile din veya inanç özgürlüğü haklarına kısıtlamalar getirmek için meşru bir gerekçe olmadığını vurgulandı. Ayrıca, bu özgürlüklerin herhangi bir şekilde sınırlanmasının orantılı olması gerektiğine de dikkat çekildi. Bu bağlamda, başörtülü sporcuların hakları ve toplumda eşit şekilde yer alabilmeleri gerektiği ifade edildi.