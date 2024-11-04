“Fred, Trabzonspor Deplasmanında Gol Atıyor”

FRED’İN BAŞARILI PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred, sarı-lacivertli forma altında son 2 sezonda attığı 7 golün 6’sını Karadeniz bölgesinde kaydediyor. Bu performansı ile dikkatleri üzerine çeken Fred, özellikle Trabzonspor deplasmanında attığı golle takımına önemli bir katkı sağlıyor.

TRABZONSPOR DEPLASMANINDAKİ GOL

Trabzonspor karşısında 42. dakikada En-Neysri’nin asistiyla skoru 1-0’a getiren Fred, bu sezon ligdeki 4. golünü atmış oldu. Sezon başlangıcında yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk 2 lig maçında oynayamayan Fred, bu sezonki ilk lig maçını Rize deplasmanında gerçekleştirdi. Kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol atan Fred, bu gol sevinçlerinin ardından Trabzonspor ile oynanan bir sonraki maçta yine gol atmayı başardı.

GEÇEN SEZONDAN BU SEZONA

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 3 kez ağları havalandıran Fred, bu gollerinin 2’sini Trabzonspor’a karşı kaydetti. Sarı-lacivertli takımın 3-2 kazandığı maçta, Fred 13. ve 45+4. dakikalarda fileleri buldu. Bu sezonun 3. haftasında Çaykur Rizespor karşısında attığı 3 golle 5-0’lık galibiyetin mimarlarından olan futbolcu, Trabzonspor maçında da etkili bir performans sergileyerek takımına 3 puan kazandırdı.

KARADENİZ’DE ETKİNLİĞİ

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla geçirdiği 2 sezonda attığı 7 golün 6’sını Karadeniz bölgesinde kaydetmesiyle dikkatleri çekiyor. Çaykur Rizespor maçında 3 gol atan Fred, Trabzonspor karşısındaki son 2 deplasman maçında da gol sevinci yaşadı. Diğer golünü ise Sivasspor ile geçen sezon oynanan deplasman maçının ilk yarısında kaydetti. Ancak deneyimli futbolcu, lig maçlarında Kadıköy’de henüz golle buluşamadı.