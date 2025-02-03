Fredriksen’den Grönland Ve Güvenlik Açıklaması

DANİMARKA BAŞBAKANINDAN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

Danimarka Başbakanı Mette Fredriksen, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gayrı resmi Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere hareket etti. Zirve öncesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma isteğine dair açıklamalarına yanıt veren Fredriksen, “Grönland Danimarka’nın parçası, satılık değil” dedi. Fredriksen, Grönland’ın Danimarka’nın bir parçalı olduğunu vurguladı ve bu toprakların satılmasının söz konusu olmayacağını belirtti.

GÜVENLİK VE ARKTİK BÖLGESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Fredriksen, Arktik bölgesinin güvenlik ve savunma açısından önem kazandığına dair ABD’nin görüşüne katıldığını aktardı. “Eğer mesele bizim bölgemizi güvence altına almaksa, ileriye dönük bir yol bulabiliriz” şeklinde konuştu. Bu açıklama, bölgesel güvenlik konularına yönelik iş birliğinin önemine işaret ediyor.

TRUMP’IN GRÖNLAND VE PANAMA KANALI ISRARI

ABD’nin önceki başkanı Donald Trump, Grönland’a olan ilgisini yeniden dile getirdi. 23 Aralık 2024’te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiğini savunarak bunun “mutlak bir zorunluluk” olduğunu söyledi. Trump, Grönland’da yaşayan yaklaşık 57 bin kişinin ABD’ye katılmaya istekli olduğunu öne sürdü. Ayrıca, Panama Kanalı’nın geri alınması konusunu gündeme getirerek, “Çin, Panama Kanalı’nı işletiyor. Biz onu Çin’e vermedik, Panama’ya vermiştik ve geri alıyoruz” dedi. Bu açıklamalar, Danimarka ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.