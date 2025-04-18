Fren Sıvısı Sızıntısı Nedeniyle Geri Çağırma

FORD’UN GERI ÇAĞIRMA KARARI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford’un 123 bin 611 aracını olası fren sıvısı sızıntısı nedeniyle geri çağıracağını duyuruyor. Bu sızıntının, fren performansını olumsuz etkileyerek durma mesafesini artırma riski bulunuyor.

ETKİLENEN MODELLER

Geri çağırma, 2017–2018 model yıllarına ait Ford F-150, Expedition ve lüks segmentte yer alan Lincoln Navigator modellerini kapsıyor. Ford, bu araçlardaki fren sisteminin ana silindir ya da fren güçlendirici gibi bileşenlerinde sorun tespit edilirse, ilgili parçaların bayilerde ücretsiz olarak değiştirileceğini açıklıyor.

2025 MODEL EXPLORER’DA YAZILIM HATASI

Ford’un ikinci geri çağırma kapsamı 2025 model 24 bin 655 adet Explorer SUV’yi içeriyor. Yetkililere göre, bu araçlarda güç aktarma sistemi kontrol modülünün (PCM) sürüş sırasında kendiliğinden sıfırlanabileceği bir yazılım hatası tespit edilmiştir. Bu durum, park sisteminin devre dışı kalmasına ya da motorun aniden durmasına neden olabiliyor. Ford, etkilenen araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislere başvurarak ücretsiz yazılım güncellemesi alması gerektiğini belirtiyor.

SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Geri çağırma kararları, üretici firmaların araçlardaki potansiyel riskleri ciddi bir şekilde değerlendirmesi açısından önemli bir konu. Araç sahiplerinin ilgili geri çağırma programlarını düzenli olarak takip etmesi ve yetkili servislerle iletişime geçmesi, güvenli sürüş konusunda büyük bir önem taşıyor.