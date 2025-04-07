Freni Boşalan Kamyon 6 Araca Çarptı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi Kavşağı’nda gerçekleşti. Bir kargo firmasına ait T.B. yönetimindeki 25 LV 948 plakalı kasa kamyon, E-80 karayolunda rampa indiği esnada freni boşaldı.

KAZA ANINDAKİ DETAYLAR

Kamyon, ilk önce kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı. Sürücü, kamyonu durduramadan yaklaşık 1 kilometre daha ilerleyerek, bu sefer Kazım Karabekir Stadyumu’nun bulunduğu ışıklarda bekleyen 2 araca daha çarptı. Yaklaşık 200 metre daha giderek, kaldırıma vurarak ancak durabildi.

AÇILAN SORUŞTURMA VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve polis gönderildi.