Freni Patlayan TIR, 8 Kilometre Gitti

OLAYIN SEBEBİ VE YANGININ BAŞLANGICI

Azerbaycan vatandaşı Jamaladdin Mamadov, Kocaeli’den aldığı kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan’a taşımak üzere yola çıkıyor. Ancak Samsun-Ankara karayolunda, TIR’ın dorsesi birden yanmaya başlıyor. Aracın frenleri tutmayınca, sürücü yanan TIR ile 8 kilometre boyunca yola devam ediyor. TIR’daki kimyasal madde ve boyalar, geçtikleri yol boyunca saçılarak yanmaya devam ediyor.

KAZANIN ELVERİŞSİZ SONUCU

Daha sonra TIR, aynı istikamette seyreden Çetin Yıldırım’ın sürücülüğündeki otomobile ve Bora Ulu’nun idaresindeki kamyonete çarpıyor. TIR’ın dorsesinde yanmakta olan boyalar, üzerine düştüğü kamyoneti de ateşe veriyor. Kazada yaralanan sürücü Çetin Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülüyor.

YANGINLARIN SÖNDÜRÜLMESİ VE TRAFİK SIKINTISI

TIR sürücüsü, bariyerlere çarparak duruyor ve kendi çabalarıyla kurtuluyor. Ancak, alevler yol kenarındaki ağaçlara da sıçrıyor. Ekipler, araçlardaki ve ağaçlık alandaki yangını söndürüyor. Samsun-Ankara kara yolunda yaklaşık iki saat boyunca duran ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü bir şekilde yeniden sağlanmaya başlanıyor. Yolda, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda bir araç kuyruğu oluşuyor.