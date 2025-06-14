Gündem

Fsm Köprüsü Girişi Motosiklet Kazası

fsm-koprusu-girisi-motosiklet-kazasi

KAZA YERİ TEM OTOYOLU FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİ

Kaza, TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişi Sarıyer mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, benzin biten 34 NS 1906 plakalı otomobil sürücüsü, aracını dörtlü ikaz lambalarını yakarak emniyet şeridine park ediyor. Bu sırada, yavaş ilerleyen köprü trafiğinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, park halindeki aracı son anda fark ederek bir manevra ile kazadan kurtuluyor.

MOTOSİKLET ÇARPMASI VE SONUÇLARI

Ancak arkasından gelen ve daha hızlı ilerlediği belirtilen başka bir motosiklet sürücüsü, emniyet şeridinde park eden otomobile arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle, motosikletin arkasındaki yolcu savruluyor ve önde giden diğer motosikletliye çarpıyor, ardından yere düşüyor. Her iki motosiklet de yere savrulurken, ikinci motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Sorunları Artıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sızıntı sorunları nedeniyle Hindistan, Polonya ve Macaristan’ın astronot gönderme planları belirsiz bir süre için askıya alındı.
Gündem

Tel Aviv’de Yıkım Görüntülendi

İsrail ile İran arasında tırmanan çatışmalar sonucunda, Tel Aviv'de füzelerle yapılan saldırılarda çok sayıda bina hasar aldı; ölü ve yaralılar söz konusu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.