Fsm Köprüsü Girişi Motosiklet Kazası

KAZA YERİ TEM OTOYOLU FSM KÖPRÜSÜ GİRİŞİ

Kaza, TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişi Sarıyer mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, benzin biten 34 NS 1906 plakalı otomobil sürücüsü, aracını dörtlü ikaz lambalarını yakarak emniyet şeridine park ediyor. Bu sırada, yavaş ilerleyen köprü trafiğinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, park halindeki aracı son anda fark ederek bir manevra ile kazadan kurtuluyor.

MOTOSİKLET ÇARPMASI VE SONUÇLARI

Ancak arkasından gelen ve daha hızlı ilerlediği belirtilen başka bir motosiklet sürücüsü, emniyet şeridinde park eden otomobile arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle, motosikletin arkasındaki yolcu savruluyor ve önde giden diğer motosikletliye çarpıyor, ardından yere düşüyor. Her iki motosiklet de yere savrulurken, ikinci motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybediyor.