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Fuego Yanardağı’nın Patlaması Korkuttu

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GUATEMALA’DA FUEGO YANARDAĞI PATLADI

Orta Amerika’daki Guatemala ülkesinde Fuego Yanardağı’ndan korkutucu haberler geldi. Yetkililer, başkent Guatemala City’nin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında bulunan Fuego Yanardağı’nın dün gece patladığını duyurdu.

300 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 300 ailenin tahliye edilmesi gerektiği belirtilirken, bölgede yaşayan 30 bin kişinin de risk altında olabileceği vurgulandı. Şu ana kadar yaşanan patlamada herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

FUEGO YANARDAĞI HAKKINDA

Yüksekliği 3 bin 763 metreyi bulan Fuego Yanardağı, Orta Amerika’nın en aktif yanardağları arasında yer alıyor. Yanardağ, 2018 yılında yaşanan bir patlama sonrası yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

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