Fuego Yanardağı’nın Patlaması Risk Yaratıyor

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Orta Amerika’nın Guatemala ülkesinde meydana gelen Fuego Yanardağı’nın patlaması, yerel halkta büyük tedirginlik yarattı. Yetkililer, Fuego Yanardağı’nın başkent Guatemala City’nin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında geçtiğimiz gece ir teşkil ettiğini duyurdu.

30 BİN KİŞİ RİSK ALTINDA

Tahliye edilen yaklaşık 300 ailenin durumu ise dikkat çekiyor. Ayrıca, bölgede yaşayan 30 bin kişinin de tehlike altında olabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirimi olmadığını açıkladı.

EN AKTİF YANARDAĞLARDAN BİRİ

Yüksekliği 3 bin 763 metreyi bulan Fuego Yanardağı, Orta Amerika bölgesinin en aktif yanardağları arasında yer alıyor. Daha önce, 2018 yılında yaşanan bir patlama sırasında yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.