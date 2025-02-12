Fuhuş Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama’ suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde Malatya ve Antalya’daki bazı adreslere operasyon yapıyor.

ARANAN MALZEMELER VE GÖZALTILAR

Yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 63 fişek, 2 havalı tabanca, 2 bilgisayar, 6 cep telefonu, 2 kayıt cihazı ve çeşitli eşyalar elde edildi. Operasyon sonucunda 32 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet birimlerinde ifade veren 21 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. (DHA)