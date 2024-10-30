“Fuji Dağı Karsız Kalma Rekoru Kırdı”

FUJI DAĞI’NDA KARSIZ KALMA DÖNEMİ

Japonya’nın en yüksek zirvesi olan Fuji Dağı, 130 yıllık kayıtların gösterdiğine göre, ilk defa bu kadar uzun bir süre boyunca beyaz örtüsünden yoksun kaldı. Genellikle ekim ayının başında kar düşmesi beklenen Fuji, bu yıl hala karla kaplanmamış durumda. Bu durum, Japonya’nın kaydedilen en sıcak yazını yaşamasının ardından meydana geldi. AFP haber ajansından elde edilen verilere göre, Fuji Dağı’nın zirvesinde geçen yıl kar ilk defa 5 Ekim’de gözlemlenmişti. Ancak bu yıl sıcak hava etkisi kar yağışını engelliyor. Japonya Meteoroloji Derneği’nin açıkladığına göre, bu yıl yaz aylarında (Haziran-Ağustos) sıcaklık ortalaması 1,76°C artış gösterdi. Eylül ayında da sıcaklıklar beklentilerin üzerinde seyretti. Bu durumun, subtropikal jet akımının daha kuzeye kayması ve Japonya üzerinden sıcak güney havasının taşınmasıyla ilişkili olduğu ifade ediliyor. Jet akımları, dünyanın etrafında dönen hızlı hava akımlarını tanımlar ve güneyden gelen sıcak hava ile kuzeyden gelen soğuk havanın birleşimiyle ortaya çıkar.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ

Bu hava akımlarının etkisi sonucunda Japonya’da geçtiğimiz ay 35°C’yi aşan sıcaklıkların yaşandığı yaklaşık 1.500 bölge “aşırı sıcak” kategorisine alındı. Ekim ayındaki sıcaklıklar bir nebze düşmüş olsa da yine de ortalamanın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kasım ayına kar yağışı olmadan girmek, Fuji Dağı’nın zirvesinin karla kaplanması için en uzun bekleyiş dönemini işaret ediyor. Bu gecikme, kayıtların tutulmaya başlandığı 1894 yılından bu yana bir ilk olarak kaydediliyor. Önceki rekor 1955 ve 2016 yıllarında 26 Ekim olarak belirlenmişti. Kofu Yerel Meteoroloji Ofisi’nden hava tahmincisi Yutaka Katsuta, tek bir olayın iklim değişikliği ile doğrudan ilişkilendirilemeyeceğini belirtse de, Fuji Dağı’nın karsız kalmasının bilim insanlarının küresel ısınmayla ilgili tahminleriyle örtüştüğünü belirtiyor. Tokyo’nun güneybatısında, yüksekliği 3.776 metre olan Fuji Dağı, sadece Japon sanatı için değil, bölgenin tarihi ve turizmi açısından da büyük öneme sahip. Hatta geçen yıl Temmuz ile Eylül ayları arasında zirveye tırmananların sayısı 220 bini geçti. Fuji’nin karsız kalması, Japonya’daki iklim değişikliğinin etkilerinden biri olarak değerlendiriliyor.