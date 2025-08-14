Furkan Demir Motosikletle Hayatını Kaybetti

KÜÇÜKÇEKMECE’DE KAZA REKORU

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen olaya göre, genç motosiklet sürücüsü Furkan Demir, kendisine sıkıştıran bir aracın manevrası sonucunda gidon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi.

KAZA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Furkan Demir’in kaskındaki kamera, kaza anını saniye saniye kayıt altına aldı. Görüntülerde, Furkan’ın kendi şeridinde normal bir hızda ilerlediği, bir aracın önce yavaşlayarak ardından motosikletini sıkıştırıp bariyerlere çarpmasına neden olduğu açıkça görülüyor.

BABASINDAN CİNAYET İTHAMI

Furkan’ın babası İbrahim Demir, kazanın ardından olay yerine giderek kamera görüntülerini inceledi. İncelemenin ardından olayın kaza olmadığına kanaat getirdiğini ifade eden baba, aracın önce oğlunu sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olduğunu, sonra da olay yerinden uzaklaşıp tekrar geri döndüğünü belirterek durumu “cinayet” olarak tanımladı. İbrahim Demir, “Kaza olduktan sonra arkadaşlarından biri beni aradı, ‘oğlunuz kaza geçirdi’ dedi. Hemen olay yerine gittim. Sıkıştırma var. Cinayet olarak görüyorum ben kazayı.” şeklinde açıklamada bulundu.