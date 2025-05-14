Futbolculara Zorla Getirme Kararı Alındı

OLAYLARIN YARGILANDIĞI DAVADA DURUM RİSALE OLDU

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu’nda gerçekleşen futbol karşılaşmasından sonra meydana gelen olaylarla ilgili, futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı dava İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, sanıklar Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgu, Jayden Quinn Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş ve tanıklar Cihan Keskin ile Saim Gengörü yer aldı. Şikayetçi Ali Çelikkıran, mahkemeye verdiği ifadede, “Ben şu an huzurda bulunan sanık Ertuğrul Karanlık’ı tanımıyorum. Kendisine küfür etmedim ve vurmadım. Kamera görüntülerinde de görüldüğü üzere kendisi beni belimden tutmuştur. Karşıdan gelen ve bana tekme sallayan kişinin vurmasına yardım etmiştir. Ayrıca arada saçımı çekmiştir. Bunun dışında bana vurup vurmadığını bilmiyorum” dedi.

TANIK İFADELERİ OLAYIN SEYRİNİ ETKİLEDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Cihan Keskin, “Ben statta ekstra çalışan güvenlik görevlisiyim. Çalıştığım güvenlik şirketi vardır. Maç günleri bizi maç için çağırırlar. Maçın sonunda Fenerbahçeli yöneticiler stada girmişlerdi. Bir kargaşa çıktı. Ben de yanlarına gittim. Mert Hakan Yandaş, katılan Ali Çelikkıran’a tekme atıyordu. Ben Mert Hakan’a müdahale etmeye çalıştım. Bu sırada tekme Ali Bey’e isabet etti. Sol yan tarafına geldi. Spor şube polisi bana müdahale etti, ‘Sen buradan uzaklaş.’ dedi. Ben de bu nedenle oradan ayrıldım. Ben başka kimsenin katılana vurduğunu görmedim. Ali Çelikkıran’ı da başkasına vururken görmedim” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA: KENDİMİ SAVUNDUĞUMU BELİRTTİ

Sanık doktor Ertuğrul Karanlık ise savunmasında, “Suç tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün doktoru olarak maçta bulunuyordum. Maçı kazandıktan sonra seyircimiz ile kutlama yapmak istedik. Ancak izin verilmeyerek soyunma odalarına gitmek zorunda kaldık. Bir süre oradaki görevli polisler, Galatasaray seyircileri stadı boşalttıktan sonra seyircimizi selamlayabileceğimizi söyledi. Ne kadar sürdüğünü hatırlamadığım bir süre sonra soyunma odasından çıkıp stada geri döndük. Bir kısım Galatasaray yöneticisi ve görevlileri kutlama yapmamızı engellemeye çalıştı. Sonrasında stattan çıkmamız istendi. Stattan çıkmadan önce bir grup arkadaş fotoğraf çekilmek istedi, ben polise sorarak kendilerine fotoğraf çektim. Onların bayrakla çekildiği fotoğraf hoşuma gidince kendimin de dahil olduğu bir selfie çekilmek istedim. Tam bu sırada koşarak takım elbiseli biri bize doğru geldi. Küfürler ediyordu. Bir anda gelip benim göğsüme yumruk salladı. Bayrağı almaya çalışıyordu. Ne olduğunu anlayamadım. Telefon olmayan elimle kendisini belinden tutup çekmeye çalıştım. Bu sırada ağzıma vurdu. Sonradan fark ettim, ağzım kanamış. Ben yere düştüm. Ben kendisine karşı sadece kendimi savundum. Birkaç hafta önce Trabzonspor maçında yaşadıklarımızdan dolayı korku yaşadım. Ben kendisine bir darpta bulunmadım. Sadece kendimi savundum. Kendimi savunurken tam olarak neler gerçekleştiğini hatırlayamıyorum. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Olay bu şekilde meydana geldi. Bana gelip vuran kişinin adının Ali Çelikkıran olduğunu öğrendim. Kendisi uzun saçlıydı, takım elbiseliydi. Bana vurduktan sonra ben yere düştüm. Polisler beni kaldırdı, sonrasını görmedim. Ortalık karıştı. Çok uzun sürmedi. Ben ağzım kanadığı için ertesi gün gidip Ataşehir Acıbadem Hastanesi’nden acil servisten darp raporu aldım. Maçlarda böyle şeyler yaşanabildiği için şikayetçi olmadım. Sonrasında hakkımda dava açıldığında çok şaşırdım. Suçlamaları kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.