“G. Muslera Ve D. Mertens Veda Etti!”

GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR MAÇINDA VEDA ANLARI

Galatasaray, Süper Lig’in son maçında Başakşehir ile karşılaştı. Seyrantepe’deki karşılaşmada Dries Mertens’in 17. dakikada penaltıdan ve Victor Osimhen’in 81. dakikada attığı gollerle 2-0 galip gelen Galatasaray’da, Fernando Muslera ve Dries Mertens futbol kariyerlerine veda etti.

MUSLERA’YA BÜYÜK DESTEK

Maç öncesi ısınmaya çıkan Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, 38 yaşındaki kaleci için “Büyük kaptan” ve “Bu taraftar seninle gurur duyuyor.” şeklinde tezahüratlar yaparak uzun süre destek verdiler. Aynı zamanda kale arkasında Muslera’nın onuruna “Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın” yazılı pankart açıldı.

SARIDERİNLİ YILDIZIN SON MAÇI

Galatasaray formasıyla 14 sezon geçiren Muslera, bu karşılaşma ile kulüp kariyerini sonlandırdı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Uruguaylı kaleci, 88. dakikada Günay Güvenç’e yerini bıraktı ve sahada son kez yer aldı.