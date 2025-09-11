G.saray’ın Genç Yıldızı Ayrıldı

GALATASARAY’DAKİ TRANSFER GELİŞMELERİ

Galatasaray’da transfer süreçleri hızla devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın kadrosunda yer bulmakta zorlanan Eren Aydın’ın durumu netlik kazandı. Okan Buruk’un raporuyla takımdan ayrılması beklenen Eren Aydın için Kahramanmaraş İstikalspor ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı, ancak bu transfer gerçekleşmedi. Genç futbolcunun Galatasaray ile kesin olarak yollarını ayırdığı açıklandı.

EREN AYDIN’IN SATIN ALMA KOŞULLARI

Eren Aydın’ın transferiyle ilgili satın alma şartları da belirlendi. Oyuncunun ilk satın alma opsiyonu 250 bin euro olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, Aydın’ın gelecekteki satışından Galatasaray’a yüzde 25 pay verilecek. Ayrıca, genç oyuncunun Türkiye’ye dönmesi durumunda, ilk söz hakkı yine Galatasaray’a ait olacak.