Gündem

G.saray’ın Genç Yıldızı Ayrıldı

g-saray-in-genc-yildizi-ayrildi

GALATASARAY’DAKİ TRANSFER GELİŞMELERİ

Galatasaray’da transfer süreçleri hızla devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın kadrosunda yer bulmakta zorlanan Eren Aydın’ın durumu netlik kazandı. Okan Buruk’un raporuyla takımdan ayrılması beklenen Eren Aydın için Kahramanmaraş İstikalspor ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı, ancak bu transfer gerçekleşmedi. Genç futbolcunun Galatasaray ile kesin olarak yollarını ayırdığı açıklandı.

EREN AYDIN’IN SATIN ALMA KOŞULLARI

Eren Aydın’ın transferiyle ilgili satın alma şartları da belirlendi. Oyuncunun ilk satın alma opsiyonu 250 bin euro olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, Aydın’ın gelecekteki satışından Galatasaray’a yüzde 25 pay verilecek. Ayrıca, genç oyuncunun Türkiye’ye dönmesi durumunda, ilk söz hakkı yine Galatasaray’a ait olacak.

ÖNEMLİ

Gündem

Bali Adası’nda Sel: 14 Ölü

Bali Adası'nda yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 14 kişi yaşamını yitirdi.
Gündem

Adıyaman’da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki Mazlum Korkmaz yaşamını yitirdi. Olay detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.