G.saray, O.buruk’a 4 M.€ zam yapıyor

GALATASARAY’DAN OKAN BURUK’A YENİ MAAŞ DÜZENLEMESİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de son üç sezonda şampiyonlukları elde eden teknik direktör Okan Buruk’u ödüllendirmek amacıyla yeni bir adım atıyor. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, Buruk ile yapılan sözleşmeyi yenileyerek maaşını 4 milyon Euro’ya (yaklaşık 178 milyon TL) çıkarma kararı aldı.

ÜÇ SEZONDA ÜÇ ŞAMPİYONLUK BAŞARISI

Okan Buruk, Galatasaray’ın başında geçirdiği üç sezon boyunca yalnızca 7 mağlubiyet alarak dikkat çekici bir başarı sağladı. 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında elde ettiği şampiyonluklar sayesinde Buruk, sarı-kırmızılı takımı 25. şampiyonluğuna taşıdı ve kulübe 5. yıldızı kazandırdı. Bu olağanüstü başarı, yönetim ve taraftarlar arasında Buruk’a büyük bir güven inşa etti.

OKAN BURUK’A GÜVENİN ARTIŞI

Buruk’un elde ettiği bu başarı, dün olduğu gibi bugün de yönetime ve taraftarlara umut veriyor. Üç sezondaki performansı, gelecekteki projeler için de olumlu bir zemin oluşturuyor. Okan Buruk, Galatasaray’ın teknik direktörü olarak yürüttüğü görevdeki istikrarı ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.