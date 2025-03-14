Dünya

G7 Bildirgesinde Filistin Konusu Yer Almadı

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TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD’den oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları Kanada’da bir araya geldi. Zirvede, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme değinilmedi ve daha önceki taslak metinlerde bu çözümün önemini belirten kısımlar çıkarıldı.

AÇIKLAMA TASLAĞI HAZIRLANDI

Zirvenin sonunda yapılacak bildirinin taslağında “Filistin halkı için siyasi bir ufkun gerekliliği” vurgulanırken, Gazze’ye insani yardımın yeniden başlaması ve kalıcı ateşkes konularında destek tekrarlandı.

ONAY BEKLENİYOR

Diplomatlar tarafından hazırlanan bu açıklama taslağının gün içerisinde bakanlar tarafından onaylanması planlanıyor.

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