Spor

Gaalatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu!

gaalatasaray-in-uefa-sampiyonlar-ligi-kadrosu

GALATASARAY’IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU AÇIKLANDI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de şampiyon olarak tamamladığı sezonun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde yer alacak kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ KADRODA BULUNUYOR

Geçmişte Galatasaray’daki geleceği belirsizleşen Barış Alper Yılmaz, kadroda yer alan isimlerden biri oldu. UEFA’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni transferler Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo da kadroda bulunuyor. Galatasaray’ın UEFA listesinde yer alan oyuncular ise şu şekilde sıralanıyor: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz.

ÖNEMLİ

Magazin

“Kıvanç Tatlıtuğ Dublörünü İşten Çıkardı.”

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan, sosyal medyada paylaştığı video sonrası işten çıkarıldığını açıkladı. Tatlıtuğ, konu hakkında kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Gündem

Kasap Mühürlendi, Bozuk Et Yedirdi

Gaziantep'te zabıta denetimlerinde bozuk etleri satmaya çalışan bir kasap mühürlendi. Kurduğu düzenek, sağlık ve güvenlik açısından büyük bir tehlike oluşturduğu belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.