Gaalatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu!

GALATASARAY’IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU AÇIKLANDI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de şampiyon olarak tamamladığı sezonun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde yer alacak kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ KADRODA BULUNUYOR

Geçmişte Galatasaray’daki geleceği belirsizleşen Barış Alper Yılmaz, kadroda yer alan isimlerden biri oldu. UEFA’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni transferler Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo da kadroda bulunuyor. Galatasaray’ın UEFA listesinde yer alan oyuncular ise şu şekilde sıralanıyor: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz.