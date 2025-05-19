Gabar’da 19 Mayıs’ta Kardeşlik Türküleri Söylenecek

MECLİS BAŞKANINDAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gabar Dağı’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşünde CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, “Çok anlamlı bir gün. Çok anlamlı bir dönem burada gençlerle birlikte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bu yürüyüşü gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bir zamanlar terörün kol gezdiği bu coğrafyada barışın hükümdar olduğu dönemin başındayız. Burada törenlerimizi icra edeceğiz. Barışın, kardeşliğin, dostluğun, bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin bundan sonra kıyamete kadar sürmesini temenni eden çok güçlü mesajı bugün buradan vereceğiz.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE STRATEJİSİ ÜZERİNE YENİ KOMİSYON KURULACAK MI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları hatırlatıldığında Kurtulmuş, “Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz.” şeklinde ifade etti. Kurtulmuş, Türkiye’nin millî kurtuluş destanının ilk adımının Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması olduğunu vurgulayarak, “19 Mayıs Türkiye’nin bütün emperyal planlardan kurtulmaya niyet ettiği gündür. Tam bağımsız Türkiye’de süratle yol almamızı izliyoruz.” dedi.

ENERJİDEKİ HEDEFLER VE BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Kurtulmuş, “Sadece petrol çıkarmakla ibaret olmadığını biliyoruz. Bu kuyulardaki üretimin artması, doğal gaz kaynaklarımızın gelişmesi, alternatif kaynaklarla ciddi üretim yapan ülke haline gelmesi ülkemizin enerjide önemli hat haline geleceği aşikardır.” dedi. Ayrıca, “Bu kuyu Türkiye’nin tam bağımsızlığının bir simgesidir. Şu dağlarda arabayla geldiğimiz yollarda bir süre öncesine kadar bombalar patlıyor, terör kol geziyordu. Şimdi burada Türkiye’nin yeni hedefi olarak ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye idealimiz ile petrol kuyuları ile buradayız.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK REZERV KEŞİFLERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, “Sayın cumhurbaşkanımız Karadeniz’den yeni bir müjde verdi. 75 milyar metreküplük rezerv keşfimizi paylaştı. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. Buradaki çalışmalarımız devam diyor. Gabar, Enerjide dışa bağımlılığı düşürecek bir proje. Bu bölge terörle anılan bir bölgeydi. 680 km’lik yol ağı yaptık burayı. Şırnak göç veren değil göç alan yer haline geldi.” açıklamasında bulundu. Bayraktar, CNN TÜRK’e özel olarak, “Burada 41 milyon varil rezerv keşfettik. Günlük yaklaşık 750 varillik üretimimiz var. Kaliteli bir petrol. Bu 52 API bir petrol.” bilgisini verdi.