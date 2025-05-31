“Gabar’dan Her Yıl 2 Milyar Dolar Geliyor”

ENERJİ ÜRETİMİ VE İSTİHDAM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı’ndaki petrol üretimi hakkında “Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak” şeklinde açıklama yaptı. Bayraktar, AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, elektriğin Türkiye için önemini vurgulayarak, “Birinci görevimiz, Türkiye’de yaşayan 86 milyon vatandaşımıza, 7-24, gece gündüz, kaliteli, kesintisiz, ucuz bir şekilde enerjiyi temin ve tedarik edebilmek” ifadelerini kullandı. Bu durumun, hem günlük yaşamın sürmesi hem de Türkiye ekonomisi için kritik olduğunu söyleyen Bayraktar, “Türkiye’nin adeta bir milli güvenlik, arz güvenliği meselesi” ifadelerini kullandı.

DIŞA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Bakan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Son 22 yılda enerji faturası olarak, ithalata ödediğimiz para 1 trilyon dolar” dedi. Bu parayla, “200 tane Atatürk Barajı; 4 reaktörün yapıldığı Akkuyu Projesi’nden daha fazlasını gerçekleştirebilirdik” diyen Bakan, enerjide bağımsızlığın ekonomideki bağımsızlıkla eş değer olduğunu ifade etti. Türkiye’nin tarihindeki en büyük doğalgaz keşfi hakkında bilgi veren Bayraktar, “Bugün Türkiye’nin 4 milyon hanesine yetecek kadar doğalgazı, kendi gazımız olarak üretiyoruz” şeklinde belirtti.

GABAR’DA PETROL ÜRETİMİ

Gabar’daki petrol üretimine de değinen Bayraktar, “Günde 80 bin varil petrol üretiliyor” diyerek, bunun ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtaracağını söyledi. “Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor” diyen Bakan, “Bu projeyle burada istihdam sağladığımız 3 bin 200 kişilik iş gücü, bölgedeki gençlerin ve kadınların gözlerinde umut var” diyerek, Gabar projesinin önemine vurgu yaptı. Bayraktar, “Şimdi ‘Terörsüz Türkiye’yi konuştuğumuz bu atmosferde, Gabar projesi çok daha büyük bir anlam kazanıyor” diye ekledi.

AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALI

Türkiye’nin nükleer enerji projelerine de değinen Bayraktar, “Türkiye, 2010’da Rusya Federasyonu ile bir anlaşma imzaladı” dedi. Akkuyu’daki projenin, 30 bin kişinin çalıştığı dünyanın en büyük nükleer enerji santral şantiyesi olduğunu belirten Bakan, “İnşallah orası en kısa sürede birinci reaktörü devreye alacak ve tümünü 2028’de tamamladığımızda Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak” şeklinde ekledi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ

Bakan Bayraktar, enerjiyle ilgili yapılan çalışmalarda elektrik ve doğalgaz faturalarının yoğun şekilde desteklendiğini belirtti. “Bugün elektrik abonelerimizin yüzde 97’sinin elektrik faturalarındaki destek oranı, halen yüzde 50’lerin üzerinde; yüzde 54’ünü biz karşılıyoruz” dedi. Doğalgazda da benzer bir destek sağlandığını ifade eden Bayraktar, “Elde ettiğimiz tüm kazanımları vatandaşa yansıtmaya devam ediyoruz” diye sözlerine ekledi.