Galaksilerin Dönüşü Kara Delikte Olduğumuzu Gösterebilir

YENİ GİZEMİN KEŞFİ

NASA’nın öncülüğünde işletilen James Webb Uzay Teleskobu’nun (JWST) verilerini inceleyen bilim insanları, ilgi çekici bir gizemi gün yüzüne çıkardı. Araştırmaya göre, galaksilerin çoğu belirli bir yönde dönüyor gibi gözüküyor. Bu daha önce öngörülemeyen veri, aslında yaşadığımız evrenin bir kara deliğin içinde olduğu anlamına da gelebiliyor.

BÜYÜK PATLAMA’DAN SONRAKİ GÖZLEMLER

Gökyüzünü incelemede gelmiş geçmiş en güçlü teleskop olarak bilinen JWST, Büyük Patlama’dan sadece 300 milyon yıl sonra uzak galaksilerden yayılan kızılötesi ışığı tespit edebiliyor. Bu sayede, diğer teleskoplarla karşılaştırıldığında çok daha derin bir geçmişe, hatta evrenin ilk dönemlerine bakış gerçekleştirmek mümkün hale geliyor. Ancak bu teleskopun güçlü gözlem yeteneği, yeni gizemleri ve bilinmeyenleri de ortaya çıkarabiliyor. Kansas Eyalet Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından elde edilen bulgu da bu tür bir sürprizi içeriyor.

GALAKSİ DÖNÜŞLERİ ÜZERİNE BULGULAR

Araştırma ekibi, JWST tarafından gözlemlenen 105 galaksinin (yüzde 40) saat yönünün tersine, 158 galaksinin (yüzde 60) ise saat yönünde döndüğünü tespit etti. Royal Astronomical Society’nin Monthly Notices dergisinde yayımlanan çalışma, “Eğer gözlemler evrenin yapısını gerçekten yansıtıyorsa, erken evrenin galaksilerin döndüğü yönler açısından daha homojen olduğunu ve zamanla daha kaotik hale geldiğini söyleyebiliriz,” şeklinde bir ifadeye yer verdi.

KARA DELİK KOZMOLAJİSİ TEORİSİ

Araştırmanın yazarları, bu olayı açıklayan bir olasılık olarak evrenin, kendisinden daha büyük bir evrenin içinde yer aldığı ve bu büyük evrenin bir kara deliğinin iç kısmında bulunuyor olabileceği yönünde bir görüş ortaya koydu. Bilgisayar bilimcisi Lior Shamir, “Evrenin dönerek doğmuş olması açıklamalardan biri. Bu, tüm evrenin bir kara deliğin iç kısmında olduğunu varsayan kara delik kozmolojisi gibi teorilerle de uyumlu,” dedi. IFL Science’a verdiği demeçte Shamir ayrıca, “Eğer evren gerçekten dönerek doğmuşsa, bu durum mevcut kozmos teorilerinin yetersiz olduğunu gösteriyor,” şeklinde eklemede bulundu.