Gündem

Galatasaray 4-1 Sivasspor’u Aştı

galatasaray-4-1-sivasspor-u-asti

MAÇIN SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta gerçekleşen bu mücadele, sarı-kırmızılı ekibin 4-1’lik zaferiyle sonuçlandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren goller, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve iki gol atan Victor Osimhen tarafından kaydedildi. Nijeryalı futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 33 gole ulaşarak kariyerindeki en çok gol atan sezonunu geçiriyor.

OSIMHEN’İN GELECEĞİ

Osimhen’in sergilediği performans sonrası, sezon sonunda hangi takımda forma giyeceği merak ediliyor. CalcioNapoli24’ten Riccardo Catapano, dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Catapano, Osimhen’in Premier Lig’de mücadele edeceğini öne sürdü. Yapılan açıklamalarda, “Napoli teklifleri bekliyor ve oyuncuyu Haziran ayında 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi karşılığında satmak istiyor,” ifadesi yer aldı.

ÖNEMLİ

Flaş

Sırrı Süreyya Önder’e Veda Edildi

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede 18 gün tedavi gören TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybetti. Tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cenazesi camiye taşındı.
Gündem

112’ye Asılsız İhbar Cezaları Artacak

Bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda, 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul edenler için uygulanan idari para cezalarının artırılmasına dair bir tasarı görüşülecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.