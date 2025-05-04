Galatasaray 4-1 Sivasspor’u Aştı

MAÇIN SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta gerçekleşen bu mücadele, sarı-kırmızılı ekibin 4-1’lik zaferiyle sonuçlandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren goller, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve iki gol atan Victor Osimhen tarafından kaydedildi. Nijeryalı futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 33 gole ulaşarak kariyerindeki en çok gol atan sezonunu geçiriyor.

OSIMHEN’İN GELECEĞİ

Osimhen’in sergilediği performans sonrası, sezon sonunda hangi takımda forma giyeceği merak ediliyor. CalcioNapoli24’ten Riccardo Catapano, dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Catapano, Osimhen’in Premier Lig’de mücadele edeceğini öne sürdü. Yapılan açıklamalarda, “Napoli teklifleri bekliyor ve oyuncuyu Haziran ayında 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi karşılığında satmak istiyor,” ifadesi yer aldı.