Galatasaray – Adana Demirspor Karşılaşması Canlı

GALATASARAY VE ADANA DEMİRSPOR’UN RANDEVUSU

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 42. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 19.00’da evinde oynayacağı bu önemli maçta, ligin yenilgisiz tek takımı olarak dikkat çekiyor. Şu an 57 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, 18 galibiyet ve 3 beraberlik ile bu başarıyı elde ediyor.

Mavi-lacivertli ekip Adana Demirspor ise, ligin son sırasında yer alıyor. Takım, sadece 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 17 mağlubiyet ile 5 puan toplayabildi. Galatasaray, Hatayspor ile berabere kaldıktan sonra Konyaspor ve Gaziantep FK’yı mağlup etti. Şimdi Adana Demirspor’u da yenerek, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

MAÇTA GÖREV ALACAK OYUNCULAR

Galatasaray’ın olası 11’inde şu oyuncular yer alıyor: Günay, Sallai, Davinson, Cuesta, Jelert, Sara, Kaan, Mertens, Ahmed Kutucu, Morata ve Osimhen. Adana Demirspor’un ilk 11’i ise henüz açıklanmadı. Maçın nasıl sonuçlanacağı, her iki takım için de büyük önem taşıyor.