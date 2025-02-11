Galatasaray-Adana Demirspor Maçı Kararı Bekleniyor

YOĞUN HAFTA SÜRECİ

Türkiye Futbol Federasyonu ile onun kurullarında hareketli bir hafta geçiriliyor. Bugün, maç planlama ekibi, 25, 26 ve 27’nci haftaların programlarını hazırlamak için yoğun bir çalışma yapıyor. Bununla birlikte, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek derbi maçının tarihi de netleşmiş durumda. TFF bünyesindeki toplantılar ise hafta boyunca devam edecek.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

12 Şubat Çarşamba günü, güncel meseleler ve ülke futbolunun genel durumunu gözden geçirmek amacıyla yönetim kurulu üyeleri Riva’da bir araya gelecek. Ayrıca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) toplantısının Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu durum, futbolun yönetimindeki önemli kararların alınmasını ve çeşitli konuların ele alınmasını sağlayacak.