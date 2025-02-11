More
Spor

Galatasaray-Adana Demirspor Maçı Kararı Bekleniyor

galatasaray-adana-demirspor-maci-karari-bekleniyor

YOĞUN HAFTA SÜRECİ

Türkiye Futbol Federasyonu ile onun kurullarında hareketli bir hafta geçiriliyor. Bugün, maç planlama ekibi, 25, 26 ve 27’nci haftaların programlarını hazırlamak için yoğun bir çalışma yapıyor. Bununla birlikte, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek derbi maçının tarihi de netleşmiş durumda. TFF bünyesindeki toplantılar ise hafta boyunca devam edecek.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

12 Şubat Çarşamba günü, güncel meseleler ve ülke futbolunun genel durumunu gözden geçirmek amacıyla yönetim kurulu üyeleri Riva’da bir araya gelecek. Ayrıca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) toplantısının Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu durum, futbolun yönetimindeki önemli kararların alınmasını ve çeşitli konuların ele alınmasını sağlayacak.

ÖNEMLİ

Manşet

Çaykur Rizespor, Berkay Özcan’ı Kiraladı

Çaykur Rizespor, Başakşehir'den Berkay Özcan'ı sezon sonuna kadar kiraladığını resmi olarak açıkladı.
Gündem

Timur Cihantimur ve Annesi Türkiye’ye İade Edilecek

ABD, İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine onay verdi. Adalet Bakanı Tunç gelişmeyi duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.