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Spor

Galatasaray, Adana Demirspor Maçını Mahkemeye Taşıdı

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GALATASARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray, Adana Demirspor ile oynanan maç hakkında bir açıklama yapıyor. Yapılan duyuruda, olayın yargıya taşındığına dikkat çekilerek adli mercilere gerekli başvurunun yapıldığı belirtiliyor.

ADLİ MERCİLERE BAŞVURU YAPILDI

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray – Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.” ifadelerine yer veriliyor.

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