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Spor

“Galatasaray, Almanya Temsilcisini Mağlup Etti”

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GALATASARAY DAİKİN’İN BAŞARILI PERFORMANSI

CEV Kadınlar Challenge Kupası’nın son 16 turunun ilk maçında Galatasaray Daikin, Almanya’nın VC Wiesbaden takımını 3-0’lık net bir skorla mağlup etti. Bu galibiyet, takımın turnuvadaki ilerleyişi bakımından önemli bir adım oldu.

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ

İki ekip arasındaki rövanş maçı, 14 Kasım tarihinde Almanya’da gerçekleşecek. İlk maçtaki üstün performansını devam ettirmek isteyen Galatasaray, rövanşta da zafer arayacak. Karşılaşma, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynandı.

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