Galatasaray Atletico Madrid ile 1-1 Berabere Kaldı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 7. HAFTA MAÇLARI YAPILDI

2025-2026 sezonunun 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Atletico Madrid ile mücadele etti. Rumen hakem Istvan Kovacs’ın yönettiği karşılaşma, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Galatasaray, karşılaşmada Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10’a çıkardı.

ATLETICO MADRİD ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın başlama düdüğünden sadece 4 dakika sonra Atletico Madrid, Giuliano Simeone’nin attığı golle 1-0 öne geçti.

GALATASARAY EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Galatasaray, 20. dakikada Marcos Llorente’nin kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı.

SONUÇUN ETKİLERİ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde ilk beraberliğini yaşamış oldu ve puanını 10’a yükseltti. Atletico Madrid ise 13 puana çıkarak grup liderliği yolunda önemli bir adım atmış oldu.

MANCHESTER CITY İLE SON HAFTA

Bu hafta sonunda Galatasaray, ligde Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nin son haftasında gelecek hafta Manchester City deplasmanına giderek grup aşamasını tamamlayacak.

SON HAFTA BELİRLİ OLACAK

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki geleceği, gelecek hafta oynanacak son haftanın maçları sonrası netlik kazanacak.