Galatasaray, Averajla Liderlikte Bulunuyor

3. HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Lig’in 3. haftası sona erdi. Avrupa müsabakaları nedeniyle ertelenen bazı maçların ardından Eyüpspor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor’u 2-1 yenerek haftayı tamamladı. Son şampiyon Galatasaray, ligi 3’te 3 yaparak başladığı için liderlik koltuğunu ele geçirdi. Galatasaray, averajla Trabzonspor’un önünde yer alarak zirveye yükseldi.

HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI

3. haftaya ait olan sonuçlar şöyle: Fatih Karagümrük-Göztepe: 0-2, Gaziantep FK-Gençlerbirliği: 2-1, Fenerbahçe-Kocaelispor: 3-1, Trabzonspor-Antalyaspor: 1-0, Kayserispor-Galatasaray: 0-4 ve Eyüpspor-Alanyaspor: 2-1 şeklinde gerçekleşti.

4. HAFTANIN PROGRAMI

4. hafta programında şu maçlar yer alıyor:

– 29 Ağustos 2025 Cuma 21.30: Göztepe-Konyaspor

– 30 Ağustos Cumartesi 19.00: Kocaelispor-Kayserispor

– 30 Ağustos Cumartesi 19.00: Kasımpaşa-Gaziantep FK

– 30 Ağustos Cumartesi 21.30: Antalyaspor-Fatih Karagümrük

– 30 Ağustos Cumartesi 21.30: Galatasaray-Rizespor

– 31 Ağustos Pazar 19.00: Gençlerbirliği-Fenerbahçe

– 31 Ağustos Pazar 19.00: Başakşehir-Eyüpspor

– 31 Ağustos Pazar 21.30: Trabzonspor-Samsunspor

– 31 Ağustos Pazar 21.30: Alanyaspor-Beşiktaş

Ligde 31 Ağustos Pazar günü yapılacak karşılaşmaların ardından milli takım arası verilecek.