Galatasaray Avrupa’da 327. Maçına Çıkıyor

AVRUPA SERÜVENİNE BAŞLANGIÇ

Galatasaray, 1956-57 sezonuyla birlikte Avrupa futbolunda yer almaya başladı. Bu süreçte, farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 ayrı takımına karşı mücadele etti. Takım, toplamda 326 maçta sahaya çıktı.

GALİBİYET VE MAĞLUBİYET RAKAMLARI

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa organizasyonlarındaki 116 müsabakayı kazanarak galip gelmeyi başardı. Ancak, 122 maçta rakiplerine mağlup oldu. Ayrıca, 88 karşılaşmayı ise beraberlik ile tamamladı.

Galatasaray, Avrupa maçlarında rakip fileleri 448 kez havalandırarak etkili bir performans sergiledi. Fakat, savunma hattında 492 gole engel olmayı başaramadı.