Galatasaray Başkanı’ndan Okan Buruk’a telefon

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankaragücü maçı ile ilgili teknik adam Okan Buruk’u aradı.

Süper Lig’de Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin önünde 5 puan farkla şampiyonluğa iyice yaklaşırken, bugün Ankaragücü karşısında alacağı bir galibiyet bile zafer için yeterli olacak. Olası bir beraberlik ya da yenilgide, sarı-lacivertlilerin Antalya karşısındaki sonucu önem kazanacak. Kritik karşılaşma öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile özel görüşme gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig’de kader haftası geldi. Galatasaray, Ankaragücü deplasmanından galip ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü maçında puan kaybı yaşaması halinde Fenerbahçe’nin Antalya karşısında takılmasını bekleyecek.

CİM-BOM ÇOK AVANTAJLI

Fenerbahçe ile Cim-Bom’un beraberliğinde de şampiyonluk yine Aslan’a gidecek. Galatasaray’ın yenilip, Fenerbahçe’nin kazanması durumunda ise iki takım arasında hafta sonunda oynanacak derbi büyük değer kazanacak. Son hafta iki ekibin de hükmen galibiyeti bulunması nedeniyle, Nef Stadı’ndan çıkacak sonuç, iki takımın puan sıralamasındaki yerini belirleyecek ve iki ezeli rakip bu karşılaşmayla 2022-23 sezonunu bitirecek.

Cim-Bom, Ankaragücü maçından mağlup ayrılsa bile, Fenerbahçe derbisinde alacağı her türlü beraberlik ve galibiyet, sarı-kırmızılılara “şampiyonluk” yazacak. Ancak G.Saray, Ankaragücü ile berabere kalırsa, sarı-lacivertlilerin iki farklı galibiyetleri bile yeterli olmayacak. Üç farklı galibiyette, Fenerbahçe, genel averajı da ele geçireceği için mutlu sona ulaşmış olacak. Sarı-lacivertlilerin dört ve daha üstü galibiyeti ise Kadıköy ekibine ikili averajla şampiyonluk getirecek.

ÖZBEK’TEN BURUK’A TELEFON

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, 23. şampiyonluğun Ankara’ya yakışacağını söyledi. Ankaragücü maçı öncesi Teknik Direktör Okan Buruk’u arayarak başarılar dileyen Özbek, “İlk günden beri Cumhuriyet’in 100. senesinde şampiyon olacağımızı söyledik. Bu özel senede şampiyonluğa Ankara’da ulaşacak olmamız sembolik açıdan çok değerli. Şampiyonluk, Ankara’ya yakışır” dediği öğrenildi.

‘BAŞKANIM RAHAT OLUN’

Buruk’un da, Başkan Dursun Özbek ile yaptığı görüşmenin ardından umut verici konuştuğu ifade edildi. Başarılı teknik direktörün, “Başkanım rahat olun. Bu maça çok iyi hazırlandık ve motiveyiz. Oyuncularım her şeyin farkındalar ve buna hazırlar” yanıtını verdiği bildirildi. Bu arada Başkan Özbek, takımdan ayrı olarak bugün günübirlik Ankara’ya gidecek.