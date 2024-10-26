More
No menu items!
Spor

Galatasaray Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlanıyor

galatasaray-besiktas-derbisi-icin-hazirlaniyor

ANTRENMANIN TEMELİ DİNAMİK ISINMA

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu önderliğinde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Isınma kısmının ardından futbolcular, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaptı.

TOPA SAHİP OLMA ÇALIŞMASI

Antrenmanın devamında futbolcular, topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Bu aşamadan sonra, savunma ve hücum çalışmasıyla antrenman tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamlayacak.

ÖNEMLİ

Manşet

“Meksika GP’Sini Carlos Sainz Kazandı”

Meksika Grand Prix'sinde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Formula 1 sezonunun 20. yarışını kazandı.
Manşet

“Ataman Yönetimindeki Panathinaikos, Olympiakos’u Yendi”

Panathinaikos, Ergin Ataman yönetiminde derbide Olympiakos'u 78-71 yenerek Yunanistan Basketbol Süper Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.