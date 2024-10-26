Galatasaray Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlanıyor

ANTRENMANIN TEMELİ DİNAMİK ISINMA
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu önderliğinde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Isınma kısmının ardından futbolcular, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaptı.
TOPA SAHİP OLMA ÇALIŞMASI
Antrenmanın devamında futbolcular, topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Bu aşamadan sonra, savunma ve hücum çalışmasıyla antrenman tamamlandı.
Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamlayacak.