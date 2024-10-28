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Spor

“Galatasaray – Beşiktaş Maçında VAR Ataması”

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GALATASARAY – BEŞİKTAŞ MAÇI BÜYÜK BİR HEYECANLA BEKLENİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 10. haftasında bu akşam ezeli rakibi Beşiktaş’ı kendi sahasında ağırlayacak. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak olan bu önemli karşılaşma futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı oluştuyor.

MAÇTA GÖREVLİ HAKEMLER BELİRLENDİ

Galatasaray – Beşiktaş mücadelesinde video yardım hakemi (VAR) olarak Onur Özütoprak, asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Serkan Çimen atandı. Ayrıca, bu maçta Arda Kardeşler ana hakem olarak görev yapacak. Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak yer alırken, 4. hakemlik görevini ise Muhammet Ali Metoğlu üstlenecek. Bu karşılaşma, yoğun bir rekabet ortamında geçmesi ve stratejik önemiyle dikkat çekiyor.

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