Galatasaray, Bodrum FK’yı Yendi!

GALATASARAY, BODRUM FK’YI MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun tutkusu devam ediyor. Ligin 32. hafta mücadelesinde Okan Buruk’un yönetimindeki Galatasaray, Jose Morais’ın takımının çalıştırdığı Bodrum FK ile hakem Mehmet Türkmen’in yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bu kritik maçtan galip ayrılan taraf 2-0’lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

GOLLERE TORREIRA VE DAVINSON İMZA ATTI

Galatasaray’ın galibiyetini güvence altına alan gollerin ilki 29. dakikada Lucas Torreira’dan geldi. Uruguaylı futbolcu, Türkiye kariyerinde ilk kez kafayla ağları havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılıların ikinci golü ise 81. dakikada Davinson Sanchez tarafından kaydedildi.

REKORU KIRMAYI BAŞARDILAR

Galatasaray, Bodrum FK maçının ilk yarısında rakip kaleye tam 43 dakikada 22 şut atarak dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, bu başarı ile Avrupa’nın 10 büyük liginin zirvesine yerleşti.

BARIŞ ALPER YILMAZ Cezalı DURUMA DÜŞTÜ

Bodrum FK karşılaşmasının 31. dakikasında sarı kart gören Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düşerek gelecek hafta Eyüpspor maçı için forma giyemeyecek.

GALATASARAY ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Okan Buruk’un yönetimindeki Galatasaray, bu galibiyetle ligde üst üste ikinci kez zaferle ayrılmış oldu. Öte yandan Bodrum FK, ligde iki maçın ardından mağlubiyet yaşadı.

PUAN FARKI MAÇ FAZLASIYLA 6’YA ÇIKTI

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 77’ye yükselterek takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6’ya çıkardı. Bodrum FK ise 34 puanda kaldı.

GALATASARAY’IN SIRADAKİ MAÇLARI

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, hafta içerisinde ise salı günü Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Bodrum FK ise ligin gelecek haftasında sahasında Samsunspor’la karşılaşacak.