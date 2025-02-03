Galatasaray’da Ahmed Kutucu’dan Gol İtirafı

HAFTANIN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda rakibini 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, puanını 57’ye yükseltti. Galibiyeti sağlayan gol ise 5. dakikada yeni transfer Ahmed Kutucu’dan geldi.

KUTUCU’NUN AÇIKLAMALARI

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kutucu, “Çok mutluyum. Bu benim çocukluk aşkım. İyi mücadele ettik. Zor bir rakipti. Kazandık. İnşallah böyle devam ederiz ve şampiyon oluruz. Takımda çok büyük oyuncular var, onlardan antrenmanda bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Onlarla sahada olmak gurur verici. Dries Ağabey ile bu duran topu kornerde çalıştık. Ben verme dedim ama yine de pası verdi. Gol sevincimde belliydi, çok heyecanlıydım.” şeklinde ifadelerde bulundu.