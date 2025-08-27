Galatasaray’da Cuesta İle Yollar Ayrılıyor

GALATASARAY’DA GÖNDERİLECEK OYUNCULAR ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Galatasaray, gönderilecek futbolcularla ilgili olarak yeni gelişmeler yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kolombiyalı defans oyuncusu Cuesta ile yollarını ayırmayı planlıyor. Rus takım Spartak Moskova ile yapılan transferin son dakika iptalinin ardından oyuncunun Brezilya’ya gitme olasılığı gündeme geldi.

CUESTANIN YENİ ADRESİ BREZİLYA OLACAK

Alman basınında yer alan habere göre, Cuesta’nın en büyük hedefinin Vasco da Gama olduğu ifade ediliyor. Brezilya temsilcisinin stoper için 6-7 milyon Avrupa Doları civarında bir bonservis ücreti önerdiği iddiası öne çıkıyor. Bu gelişmeler, Galatasaray’ın transfer politikası çerçevesinde dikkat çeken bir durum oluşturuyor.