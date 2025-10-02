Galatasaray’da Icardi Beklentileri Karşılayamadı

MAURO ICARDI’YE BESLENEN BEKLENTİLER

Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, yeni sezonda iyileşerek yeniden sahalara döndü. Ancak, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeterince süre alamadığı için memnun olmadığını ifade ediyor. Süper Lig’de şu ana kadar 8 maça çıkan 32 yaşındaki golcü, Victor Osimhen’in sakatlık durumu sonrasında ilk 11’de oynamaya başladı. Mauro Icardi, forma giydiği 6 Süper Lig maçında 5 gol atarak takımının hücum gücünü artırdı.

Tecrübeli yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Eintracht Frankfurt’a karşı oynanan deplasman maçının ardından, ardından salı günü Rams Park’ta Liverpool ile gerçekleşen karşılaşmada da yedek kaldı. Sabah’ta yer alan habere göre, Frankfurt ve Liverpool karşılaşmalarında yer almaması onu rahatsız etti. Maç öncesi ısınmaya çıkmayı tercih etmeyen tek oyuncu olan İcardi, 1-0’lık galibiyetten sonra saha içi kutlamalarında geri planda kalmayı seçti.

Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi’ye lig maçlarında ilk 11’de forma verdi. Ancak, tecrübeli yıldızın fiziksel olarak henüz istenen seviyede olmaması sebebiyle Şampiyonlar Ligi maçlarında yedek kalıyor. Galatasaray’da 4. sezonunu geçiren Icardi’nin forma giymediği maçlarda moralinin bozulduğu belirtiliyor.