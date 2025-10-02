Galatasaray’da Icardi’nin Şampiyonlar Ligi Krizi

MAURO ICARDI SAHALARA DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Mauro Icardi, yeni sezonda iyileşip tekrar sahalara döndü. Ancak, Devler Ligi’nde istediği süreleri alamadığı için memnun olmadığı bildirildi. Süper Lig’de 32 yaşındaki golcü, şu ana kadar 8 maçta forma giydi ve Victor Osimhen’in sakatlanmasının ardından ilk 11’de sahaya çıkmaya başladı. Mauro Icardi, forma giydiği 6 Süper Lig maçında 5 kez fileleri havalandırarak takımını hücumda destekliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HAYAL KIRIKLIĞI

Tecrübeli forvet, Şampiyonlar Ligi’nde ise deplasmanda oynanan Eintracht Frankfurt maçının ardından, Salı günü Rams Park’ta oynanan Liverpool karşılaşmasında da yedek kaldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, E. Frankfurt’un ardından Liverpool maçında da yedek kalan Mauro Icardi, bu durumdan memnun olmadığını ifade etti. Maç öncesi ısınmaya çıkmayan tek oyuncu olan İcardi, 1-0’lık galibiyetin ardından saha içi kutlamalarında geri planda kalmayı tercih etti.

FİZİKSEL DURUMU ENDİŞE VERİYOR

Teknik direktör Okan Buruk, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yaklaşık bir sezon saha dışı kalan Mauro Icardi’ye lig maçlarında ilk 11’de forma veriyor, ancak tecrübeli yıldızı fiziksel olarak henüz istenen seviyede olmaması nedeniyle Şampiyonlar Ligi maçlarında yedek tutuyor. Galatasaray’da dördüncü sezonunu geçiren Mauro Icardi’nin ilk 11’de olmadığı karşılaşmalarda moralinin bozulduğu da vurgulanıyor.