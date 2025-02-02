Galatasaray’da Kadro Değişikliği Açıklaması

Galatasaray, Gaziantep FK maçı için kadrosunu açıkladı. Kulüp, Ismail Jakobs ve Yunus Akgün’ün tedavi sürecinin devam ettiğini bildirdiği için bu oyuncuların kadroda yer almadığını duyurdu.

AYRILIK YOLU GÖRÜNDÜ

Bunun yanı sıra, Victor Nelsson’un olası bir transfer durumu sebebiyle kendi isteği doğrultusunda maç kadrosunda yer almadığı belirtildi. İşte Galatasaray’ın Gaziantep FK maçı için belirlediği kamp kadrosu:

GAZİANTEPSPOR MAÇI KAMP KADROSU

ℹ️ Aşil tendonunda kısmi hasar bulunan Ismail Jakobs ve Ajax maçından sonra sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün’ün tedavilerine devam edildiği için her iki oyuncu da Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almadı.