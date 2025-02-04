Galatasaray’da Mario Lemina Transferi Tamamlandı

GALATASARAY TRANSFERİNE YENİ KATKILAR

Sarı-Kırmızılılar, Alvaro Morata’dan sonra bir başka transfer hamlesi gerçekleştirdi. Galatasaray, Premier Lig ekibi Wolverhampton’dan eski oyuncusu Mario Lemina’yı kadrosuna katmayı başardı. Dursun Özbek yönetimi, sağ bek ve forvet transferleri için de çalışmalara hız verdi. Detaylar şu şekilde…

LEMINA SARI-KIRMIZILI FORMAYI YENİDEN GİYİYOR

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluktan başka bir hedefi olmayan Galatasaray, 2019-2020 sezonunda forma giyen Mario Lemina’yı yeniden transfer etti. Dünyaca ünlü forvet Alvaro Morata’yı kadrosuna ekleyen Sarı-Kırmızılılar, Lemina için Wolverhampton ile her konuda anlaşma sağladı. Daha önce Bayern Münih’ten Leon Goretzka için de girişimlerde bulunan Galatasaray, Lemina’yı bonservisiyle transfer etti. Alınan bilgilere göre Gabonlu oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve Wolverhampton’a yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi. Lemina, transfer sürecinde teknik direktör Okan Buruk ile görüntülü konuştu ve Galatasaray formasını giymek için sabırsızlandığını ifade etti. İlk sezonunda 30 maçta 1 gol atan oyuncu, bu sezon Fenerbahçe’nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira yönetimindeki takımda 19 resmi maçta 1 gol ve 3 asistle performans sergiledi.

SAĞ BEK İÇİN GÖZLER PREMIER LİG’DE

Fanatik’te yer alan bilgilere göre; Galatasaray, sağ bek transferini kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Cim Bom, İngiltere Premier Lig’ine yöneldi. Newcastle United’dan Kieran Trippier ve Southampton’dan Kyle Walker Peters, Galatasaray’ın radarına alınmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk, her iki oyuncuyla da birebir görüşme gerçekleştirdi. Transferden sorumlu yöneticiler, hem Trippier hem de Peters’ın kulüpleriyle görüşmeleri sürdürüyor. 34 yaşındaki Trippier ve 27 yaşındaki Peters’ın, Galatasaray’a transfer olmaya sıcak baktığı bildiriliyor. Trippier şu an için öne çıkan isim olsa da, hangi oyuncunun şartları daha uygun olursa sağ bek transferi o doğrultuda gerçekleşecek. Trippier’in sözleşmesi 2026’da sona erecek, Peters’ın ise bu sezon sonunda bitiyor.

FORVET HATTINA YENİLİKLER

Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın gündeminde, Malmö’nün forvet oyuncusu Erik Botheim olduğu öğrenildi. 25 yaşında ve 1.87 cm boyundaki Norveçli golcü için kulübüyle iletişime geçildiği bildirildi.