Galatasaray’da Mertens’e Şaşırtan Kulübe Kararı

DRIES MERTENS KULÜBESİNE HAPSEDİLDİ

Galatasaray’ın tecrübeli ismi Dries Mertens, sezona iyi bir başlangıç yapsa da Süper Lig’deki son üç maçında yedek kaldı. Fenerbahçe derbisinde yalnızca 12 dakika, Kasımpaşa karşılaşmasında 1 dakika süre bulan Mertens, Alanyaspor maçında ise hiç forma giymedi.

FUTBOL OTORİTELERİ DURUMU SORGULUYOR

Mertens’ten beklenmedik bir şekilde vazgeçilmesi, futbol otoritelerinin bu durumu incelemesine yol açtı. Özellikle Alanyaspor mücadelesinin ardından birçok yorumcu, Belçikalı yıldızın neden sahada olmadığına dikkat çekti ve bu konudaki tartışmalar devam ediyor.