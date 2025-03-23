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Galatasaray’da Milli Ara Sonrası Şok Sakatlıklar

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GALATASARAY LİDER GİRDİ

Süper Lig’de 28 hafta geride kalırken, Galatasaray 71 puan toplayarak milli araya en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 9 puan önünde lider olarak girdi. Hedefi üst üste 3. şampiyonluk olan sarı-kırmızılılar, milli ara süresince sıkıntılar yaşadı.

SAKATLIK PROBLEMLERİ

Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray’da, 6 futbolcu sakatlık durumuyla karşılaştı. Bu durum, takımın milli ara dönemindeki hazırlıklarını olumsuz etkiliyor.

ROLAND SALLAI’NIN SAKATLIĞI

Galatasaray’da forma giyen Macar oyuncu Roland Sallai, kasığındaki sakatlık nedeniyle Türkiye ile Macaristan arasında oynanan maçta yer alamadı.

MİLLİ FUTBOLCULARDA ŞANSIZLIK

Milli takımda mücadele eden Galatasaraylı futbolcular Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz da Macaristan karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Bu durum, takımın mevcut durumunu daha da zorlaştırıyor.

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