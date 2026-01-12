Galatasaray’da Uğurcan Çakır Gündemi Alevlendi

SÜPER KUPA SONRASI GALATASARAY’A YÖNELİK ELEŞTİRİLER GÜNDEMDE

Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye yaşanan yenilginin ardından, tüm gözler Galatasaray’a çevrildi. Sarı-kırmızılı camiaya yöneltilen eleştirilerin ardı arkası kesilmezken, Okan Buruk tarafından ilk 11’de değerlendirilmeyen Uğurcan Çakır ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar…

“UĞURCAN ÇAKIR KEMERBURGAZ’DA SORUN OLUR!”

Kale arkası programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Haluk Yürekli, “Uğurcan’ın oynamaması Kemerburgaz’da sorun olur. Ve ben arıza çıkardığına dönük bir şeyler de duyuyorum. Ben Okan Hoca’nın Günayı neden tercih ettiğini dört başı mamur Galatasaray taraflarına anlatması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Gaziantep’te oynanan Trabzonspor maçında kalede Günay olsaydı bunu hiç tartışmazdım. Derdim ki Okan Hoca geçen sene de Kupa finalinde Günay’ı oynatmıştı. Ama Trabzon maçında Uğurcan oynayıp bugün Günay oynuyorsa ben Uğurcan’la ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini öngörüyorum. Yani duyduğum bir takım şeyler de var ama teyide muhtaç. Kenetlen başka Galatasaray yok mottosu var ya, bugün Kemerburgaz’da kenetlenme yok bu maç öncesinde. Yönetimde kenetlenme yok. Galatasaray taraftarı içinde bölünmüşlük var.” dedi.