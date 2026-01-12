Galatasaray’da Uğurcan Çakır Gündemi Alevlendi

galatasaray-da-ugurcan-cakir-gundemi-alevlendi

SÜPER KUPA SONRASI GALATASARAY’A YÖNELİK ELEŞTİRİLER GÜNDEMDE

Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye yaşanan yenilginin ardından, tüm gözler Galatasaray’a çevrildi. Sarı-kırmızılı camiaya yöneltilen eleştirilerin ardı arkası kesilmezken, Okan Buruk tarafından ilk 11’de değerlendirilmeyen Uğurcan Çakır ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar…

“UĞURCAN ÇAKIR KEMERBURGAZ’DA SORUN OLUR!”

Kale arkası programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Haluk Yürekli, “Uğurcan’ın oynamaması Kemerburgaz’da sorun olur. Ve ben arıza çıkardığına dönük bir şeyler de duyuyorum. Ben Okan Hoca’nın Günayı neden tercih ettiğini dört başı mamur Galatasaray taraflarına anlatması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Gaziantep’te oynanan Trabzonspor maçında kalede Günay olsaydı bunu hiç tartışmazdım. Derdim ki Okan Hoca geçen sene de Kupa finalinde Günay’ı oynatmıştı. Ama Trabzon maçında Uğurcan oynayıp bugün Günay oynuyorsa ben Uğurcan’la ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini öngörüyorum. Yani duyduğum bir takım şeyler de var ama teyide muhtaç. Kenetlen başka Galatasaray yok mottosu var ya, bugün Kemerburgaz’da kenetlenme yok bu maç öncesinde. Yönetimde kenetlenme yok. Galatasaray taraftarı içinde bölünmüşlük var.” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Tokat’ta Otobüs ve TIR Çarpıştı: 7 Yaralı

Sivas-Tokat yolunda bir yolcu otobüsü, seyir halindeki TIR'a çarparak kazaya yol açtı. Olayda 7 yolcu yaralandı.
Gündem

Furkan Bölükbaşı Hakkında Tahliye Kararı Alındı

Cumhurbaşkanına yönelik suikast ve saldırı suçlamasıyla tutuklu bulunan Furkan Bölükbaşı serbest bırakıldı.
Gündem

Pütürge’de Kar Kalınlığı 1 Metreye Yakaladı

Malatya'da soğuk hava dalgası devam ediyor; kent merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, Pütürge'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.
Gündem

Iğdır Hastanesinde Su Sızıntısı Hasta Koridorlarını Etkiledi

Iğdır'daki Devlet Hastanesi'nde acil servis ile poliklinikler arasındaki koridorda tavandan sızan su, zemininde çamur birikmesine neden oldu. Bu durum hastalar için olumsuz şartlar yarattı.
Gündem

Marmaris’te Dolu Yağışı Beyaza Bürüdü

Marmaris'te kısa süreli dolu yağışı, ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri beyaza sararak etkili oldu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.