Galatasaray’da Yunus Akgün Ücret Krizi

GALATASARAY YUNUS AKGÜN İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Galatasaray, son dönemde performansı eleştirilen Yunus Akgün’ün sözleşmesini uzatmak için görüşmelere girmeye başlamıştı. Milli futbolcunun talep ettiği ücret de merak konusu oldu. Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, transferde yoğun bir sürece girmiş bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, takımına yeni oyuncular katma ve bazı oyuncularla yolları ayırma konusunda yoğun bir dönem geçirirken, Yunus Akgün ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

YUNUS AKGÜN’ÜN TALEPLERİ GÜNDEME GELDİ

Sezona etkileyici bir başlangıç yapan ve devre arasında yeni bir sözleşme imzalaması beklenen Yunus Akgün, imza sürecinin gecikmesiyle birlikte mutsuz görünmeye başladı ve performansında düşüş yaşandı. Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, 24 yaşındaki futbolcunun menajeri ile birlikte talep ettiği yıllık ücret tam 3 milyon Euro olarak belirlendi. Fanatik’te yer alan habere göre Galatasaray yönetimi bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ancak mevcut durumda bir anlaşma zemini bulunmadığı belirtiliyor.

SÖZLEŞME SONU 2026 YILI

Yunus Akgün’ün sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan milli futbolcu, 11 gol atmayı başardı ve 7 asistlik performans gösterdi.