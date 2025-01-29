Galatasaray’da Ziyech ile Yollar Ayrıldı

TRANSFER DÖNEMİNDE İLGİ ÇEKEN YAŞANILANLAR

Transfer dönemine Eyüpspor’dan Ahmed Kutucu’yu kadrosuna katarak giren Galatasaray’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takıma yapılacak olan transferleri sabırsızlıkla beklerken Galatasaray’da dikkat çeken bir ayrılık gerçekleşti.

ZIYECH İLE İŞ BİRLİĞİ SONLANDI

Galatasaray, Ziyech ile yollarını ayırdı. Bu ayrılık, takımın transfer stratejisi ve kadro planlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmekte. Taraftarların dikkatle izleyeceği yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.