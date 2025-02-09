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Spor

Galatasaray’dan Adana Kararına Paylaşım Geldi!

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GALATASARAY VE ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA ŞAŞIRTAN GELİŞME

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park’ta mücadele etti. Maçın 33. dakikasında Adana Demirspor, sahadan çekilme kararı aldı ve soyunma odasına geçti. Bu durumun ardından sarı-kırmızılı kulüpten bir açıklama yapıldı.

MAÇIN SONUCU VE TEPKİLER

Galatasaray ve Adana Demirspor arasında gerçekleşen bu olay, maçın sonucunu etkileyen önemli bir durum oldu. Galatasaray cephesinden gelen açıklama, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair ipuçları içeriyor.

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