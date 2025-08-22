Galatasaray’dan Barış Alper açıklaması yapıldı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı MCT Technic ile isim ve forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Özbek, Suudi Arabistan kulüplerinden NEOM SC’ye transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz hakkında bilgi verdi. Geçen sezonki kadroyu korumak istediklerini belirten Özbek, “Barış Alper konusunda şunu söyleyebilirim. Geçen sezon başarılı bir sezon geçirdik. Bu yıl Avrupa’da koyduğumuz hedefler var. Geçen yıl verdiğimiz karar, başarılı olan takımı korumak ve eksik yerlere takviye yapma planlamasıyla sezona başladık. Bunun en büyük göstergesi Osimhen’di. Koyduğumuz hedefe göre önce Osimhen transferiyle sezona başladık. İkinci takviye Sane’yi transfer ettik.” ifadelerini kullandı.

BARIS ALPER YILMAZ’IN ANTRANMANLARA KATILMAMASI

Barış Alper Yılmaz’ın antrenmanlara katılmamasıyla ilgili bir rapor alacağını aktaran Özbek, “Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim. Dün Cenevre’deydik, bugün rapor alacağım. Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük.” şeklinde konuştu.

Özbek, gazetecinin “Sizden net bir cevap bekliyoruz” şeklindeki sorusuna “Benim söylediğimden sen ne anladın?” diyerek cevap verdi. Gazeteci “Barış Alper’in satışına izin vermeyeceksiniz” diyince Özbek “Teşekkür ederim” yanıtını verdi. Kaleci transferi için çalışmaların sürdüğünü açıklayan Özbek, “Hesaplamadığımız bir şey oldu. Bu yıl da Muslera’yla devam edeceğimizi düşünüyordum. Kendisiyle konuştum ama haklı sebeplerle ailesinin dönmek istemesi bizi kaleci transferine itti. Kaleci transferine hareketlenmemiz diğer bölgelere göre geç başladı. Arkadaşlarımız büyük çaba göstererek bu transferi tamamlamak istiyor.” dedi.

Suudi Arabistan ekibi NEOM’un Barış Alper Yılmaz ile görüşüp maaşının 7 katını önerdiği iddia edildi. Suudi kulübünün Galatasaray’a yaptığı teklifin 30 milyon euroyu bulduğu, ancak sarı-kırmızılı kulübün kapıyı 50 milyon eurodan açtığı ve ilk görüşmeden sonuç çıkmadığı öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından, Galatasaray’ın oyuncunun aklının çelinmesinden dolayı NEOM’a ihtar çektiği belirtildi. Barış Alper’in Galatasaray yönetimine “Beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam.” dediği iddia edilmişti.